Eklat um Venezuelas Ausschluss bei Mercosur-Treffen

Der Ausschluss Venezuelas aus dem südamerikanischen Wirtschaftsbündnis Mercosur ist in einen Eklat ausgeartet. Die venezolanische Außenministerin Delcy Rodriguez versuchte am Mittwoch in Buenos Aires, zusammen mit ihren Amtskollegen der Übergabe der Bündnis-Präsidentschaft an Argentinien beizuwohnen, sie wurde aber von der Polizei abgewiesen.

Die argentinische Außenministerin Susana Malcorra erklärte, Rodriguez sei „schriftlich und mündlich“ mitgeteilt worden, dass sie zu dem Treffen nicht eingeladen war. Rodriguez erklärte, ein Polizist habe sie am Eingang des argentinischen Außenministeriums geschlagen.

Letztendlich wurde die venezolanische Außenministerin von Malcorra am Rande des Treffens empfangen. An dem einstündigen Gespräch nahmen auch ihre Amtskollegen aus Uruguay und Bolivien teil. Malcorra sprach anschließend von einem „offenen Gespräch mit enormen Meinungsverschiedenheiten“, bei dem es zu unerwünschten Spannungen gekommen sei.

Die Gründungsmitglieder Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay hatten Venezuela Anfang Dezember ausgeschlossen, weil das Land vier Jahre nach Eintritt in den Mercosur viele der Bündnis-Regelungen über Freihandel und Menschenrechte noch nicht angenommen hat.