EU-Parlament will bei „Brexit“-Verhandlungen mitreden

Das Europaparlament hat eine Mitsprache bei den „Brexit“-Verhandlungen mit der britischen Regierung verlangt. Das schrieb sein scheidender Präsident Martin Schulz im Namen der Fraktionschefs in einem Brief an EU-Ratspräsident Donald Tusk.

Nur „Nebenrolle“ vorgesehen

Die Parlamentarier hatten demnach zuvor Kenntnis vom Entwurf einer Erklärung bekommen, die die 27 EU-Staats- und Regierungschefs unter Ausschluss Großbritanniens nach dem heutigen EU-Gipfel abgeben wollen.

In dem Entwurf ist den Informationen zufolge für das Parlament lediglich eine „Nebenrolle“ im Brexit-Prozess vorgesehen. Schulz äußerte sich in dem Schreiben „enttäuscht“ über den Entwurf und drohte zugleich mit Konsequenzen, sollte es dabei bleiben. Zum einen werde er dann seine eigenen „Arrangements“ zur „Interaktion“ mit dem Verhandlungsführer der EU-Kommission, Michel Barnier, und der britischen Regierung treffen, erklärte der deutsche Sozialdemokrat.

Drohung mit Nichtzustimmung

Zum anderen schließe er nicht aus, dass die Europaabgeordneten das Endergebnis der „Brexit“-Verhandlungen ablehnen könnten. Dies würde bedeuten, dass „de facto die EU-Verträge nach zwei Jahren einfach aufhören würden, auf Großbritannien anwendbar zu sein“, folgerte Schulz. „Das wäre der härteste ‚Brexit‘ und zum Nachteil aller“, warnte der EU-Parlamentspräsident.

Der Austrittsprozess ist auf zwei Jahre angelegt, er beginnt aber erst, wenn London das Ausscheiden aus der EU nach Artikel 50 beantragt hat.