Weiter Nervenspiel um Abzug aus Ostaleppo

Das Nervenspiel um den Abzug von Kämpfern und Zivilisten aus den Rebellengebieten der umkämpften syrischen Stadt Aleppo geht weiter. Einwohner warteten heute Früh auf den Beginn der geplanten Evakuierung. Menschen versammelten sich nach Sonnenaufgang bei winterlichen Temperaturen auf den Straßen, wie Einwohner aus Ostaleppo der dpa berichteten.

Aus regierungsnahen Medienkreisen hieß es, Busse zum Transport der Menschen seien unterwegs. Das Internationale Rote Kreuz erklärte, es sei von den Parteien gebeten worden, Verletzte aus Ostaleppo zu bringen. Krankenwagen stünden zur Versorgung der Menschen bereit.

Widersprüchliche Berichte

Aktivisten berichteten in der Früh zugleich, die Kämpfe hätten abgenommen. Die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien meldete jedoch, es habe in der Nacht Gefechte zwischen Regime und Rebellen gegeben.

Mehrere Rebellenmilizen hatten im Laufe des Abends über eine neue Waffenruhe berichtet, die im Laufe der Nacht in Kraft treten sollte. Die ersten Verletzten und Zivilisten sollten die von der Opposition gehaltenen Viertel in den Morgenstunden verlassen.

Vonseiten der syrischen Regierung gab es dazu keine Bestätigung. Die mit dem Regime verbündete libanesische Schiitenmiliz Hisbollah warnte, bei den Gesprächen über die Evakuierung Ostaleppos gebe es „schwere Komplikationen“.

„Anhaltender Alptraum"

Der scheidende UNO-Generalsekretär Ban Ki Moon hatte zuvor das „kollektive Versagen“ der Vereinten Nationen im Syrien-Krieg als die größte Enttäuschung seiner Amtszeit bezeichnet. „Was ich am meisten bereue, jetzt, wo ich aus dem Amt scheide, ist der anhaltende Alptraum in Syrien“, sagte Ban in New York.

Mehr dazu in Zitat von Vollversammlung 2013