Gummipuppe als Geschenk für Minister empört Chilenen

Es dürfte wohl als besonders einfallsreicher Gag gedacht gewesen sein, ist aber gehörig danebengegangen: Bei einem Abendessen mit Industriellen erhielt der chilenische Wirtschaftsminister Luis Felipe Cespedes von einem Unternehmer eine aufblasbare Gummipuppe geschenkt. Auf dem Mund des Sexspielzeugs klebte ein Zettel mit der Aufschrift „Zur Stimulierung der Wirtschaft“.

APA/AFP/George Cadenas

Auf Fotos ist zu sehen, wie Cespedes das Geschenk lachend entgegennimmt und später mit der Puppe in der Hand von der Bühne geht. Davor posiert aber noch eine ganze Reihe ausschließlich männlicher Gäste jeweils mit ihren Geschenken in den Händen für die Kameras. In Sozialen Netzwerken sorgte das Ganze für einen empörten Aufschrei. Viele bezeichneten das Verhalten des Ministers als „unangebracht“, das Geschenk zeige, wie frauenfeindlich das Land sei.

Schelte von Präsidentin

Als nicht tolerierbar bezeichnete auch die chilenische Präsidentin Michelle Bachelet den Vorfall. „Der Kampf für den Respekt gegenüber Frauen ist eines der wichtigsten Anliegen meiner zwei Amtsperioden. Was auf dem Asexma-Dinner passiert ist, kann nicht akzeptiert werden“, so Bachelet in einem tausendfach geteilten und gelikten Tweet.

La lucha por el respeto a la mujer ha sido un principio esencial en mis dos gobiernos. Lo ocurrido en la cena de Asexma no se puede tolerar. — Michelle Bachelet (@mbachelet) 14. Dezember 2016

Cespedes entschuldigte sich später und sagte, überrascht worden zu sein von dem Geschenk. Mittlerweile sah sich auch Roberto Fantuzzi, von dem das fragwürdige Geschenk kam, zu einer Entschuldigung veranlasst. Er habe selbst Töchter und Enkeltöchter, und es sei nie in seinem Interesse gewesen, Frauen zu verletzen, tweetete er.