Mordversuch mit Rattengift: Ehefrau vor Gericht

In Graz steht heute eine 67 Jahre alte Frau wegen versuchten Mordes an ihrem Ehemann vor Gericht. Sie soll dem Mann heuer von März bis Mai mehrmals Rattengift in den Kaffee gemischt haben - bis Ärzte die Vergiftung feststellten.

