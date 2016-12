Kalifornien verbietet Uber-Test mit selbstfahrenden Autos

Die Behörden im US-Bundesstaat Kalifornien haben dem Fahrdienst Uber einen Test mit selbstfahrenden Autos in San Francisco verboten. In einem Brief an Uber erklärte die Kraftfahrtbehörde gestern, Uber fehle die nötige Erlaubnis; diese sei zum Schutz der öffentlichen Sicherheit aber nötig.

Sollte Uber den Test nicht „umgehend“ stoppen und sich um eine Erlaubnis bemühen, werde die Behörde gegen das Unternehmen vorgehen. Uber war für eine Reaktion zunächst nicht erreichbar.

Techniker für Notfälle im Auto

Das Fahrdienstunternehmen hatte den Test in San Francisco gestern mit einigen selbstfahrenden Autos gestartet - wer per Uber-App eine Fahrt buchte, konnte so auch ein Auto ohne Fahrer erwischen. Allerdings saß ein Techniker im Fahrzeug, der im Notfall hätte eingreifen können.

Uber arbeitet schon länger an Technologien für autonomes Fahren. Im August hatte das Unternehmen das Start-up Otto gekauft, das Fahrzeuge so nachrüstet, dass sie ohne Fahrer unterwegs sein können. In Pittsburgh im Bundesstaat Pennsylvania testete Uber erstmals fahrerlose Taxis.

Den Test in San Francisco hatte auch die kalifornische Verbraucherschutzorganisation Consumer Watchdog scharf kritisiert. Es gebe Berichte, dass für Uber selbstfahrende Autos trotz roter Ampeln Kreuzungen überquert hätten. Die Organisation rief die Stadtverwaltung auf, Strafanzeige gegen Uber-Chef Travis Kalanick zu stellen.