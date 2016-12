Gouverneur verkündet Sieg in Kampf gegen Boko Haram

Der Aufstand der Islamistengruppe Boko Haram in Nigeria ist nach Angaben des Gouverneurs des am schlimmsten betroffenen Bundesstaats niedergeschlagen. Der Kampf gegen die Dschihadisten sei „vorbei“, sagte der Gouverneur von Borno, Kashim Shettima, der Nachrichtenagentur AFP in einem Interview.

Weiter Anschläge

Obwohl die Boko-Haram-Kämpfer weiterhin regelmäßig Anschläge verüben, will er bis Mai alle Flüchtlingslager schließen und Hunderttausende Vertriebene zur Rückkehr in ihre Heimat bewegen.

Boko Haram kämpft seit sieben Jahren für die Errichtung eines islamischen „Gottesstaats“ im mehrheitlich muslimischen Nordosten Nigerias. Die Gruppe verübt unter anderem Angriffe auf Polizei, Armee, Kirchen und Schulen. Seit dem Jahr 2009 wurden in dem Konflikt mehr als 20.000 Menschen getötet. 2,6 Millionen Menschen ergriffen angesichts der Gewalt die Flucht.

Erst am Freitag hatten sich bei einem Doppelanschlag im Nordosten Nigerias zwei Selbstmordattentäterinnen in die Luft gesprengt und mindestens 45 Menschen mit in den Tod gerissen. Am Sonntag sprengten sich auf einem Markt in Bornos Hauptstadt Maiduguri zwei kleine Mädchen in die Luft.