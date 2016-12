ExxonMobil nominiert Nachfolger für Tillerson

Der US-Energiekonzern ExxonMobil hat einen Nachfolger für seinen Chef Rex Tillerson nominiert, der neuer US-Außenminister werden soll. Vorstandsmitglied Darren Woods werde Tillerson ab dem 1. Jänner ersetzen, teilte das Unternehmen gestern mit.

Der 64-jährige Tillerson verlässt ExxonMobil damit nur etwas früher als ohnehin geplant - bis zu seiner Nominierung zum Außenminister sollte er das Unternehmen im März verlassen. Der 51-jährige Woods gilt schon länger als Kandidat für die Nachfolge von Tillerson. Er ist seit 1992 bei ExxonMobil.

Der künftige US-Präsident Donald Trump hatte Tillerson am Dienstag zum Außenminister nominiert. Der US-Senat muss das noch absegnen. Tillerson verfügt über keinerlei politische Erfahrung, aber über enge Beziehungen zu Moskau. Kritiker werfen ihm vor, er könnte in seinem neuen Amt in einen Interessenkonflikt geraten.