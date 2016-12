Brasilien: Befreiungstheologe Arns gestorben

Kardinal Paulo Evaristo Arns, prominenter Befreiungstheologe und Menschenrechtler in Brasilien, ist tot. Er starb gestern im Alter von 95 Jahren in einem Krankenhaus in Sao Paulo an Organversagen. Während der Militärdiktatur (1964-1985) protestierte Arns gegen die Verbrechen des Regimes. Seit dem Übergang zur Demokratie mobilisierte er Kirche und Sozialbewegungen gegen Ungerechtigkeit, Folter und unmenschliche Arbeitsbedingungen.

