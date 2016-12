Mehr Kontrollen: Staus an Grenze zu Deutschland erwartet

An den Autobahngrenzübergängen an der österreichisch-bayrischen Grenze treten schärfere Grenzkontrollen in Kraft. Die bayrische Polizei kontrolliert rund um die Uhr. In Tirol, Salzburg und Oberösterreich sind Staus zu erwarten.

