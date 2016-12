Erste Staus am Wochenende befürchtet

Seit Donnerstagmittag wird an den Grenzübergängen zwischen Bayern und Österreich strenger kontrolliert. Rund um die Uhr müssen Autofahrer nun damit rechnen, herausgewinkt zu werden. Die Maßnahme hatte schon im Vorfeld für Kritik gesorgt. Bei einem Treffen mit Innenminister Wolfgang Sobotka am Grenzübergang Walserberg in Salzburg betonte sein bayrischer Amtskollege Joachim Herrmann, die Beeinträchtigungen gering halten zu wollen. Doch mit dem Wochenendverkehr der Skigäste wird eine erste Nagelprobe erwartet.

