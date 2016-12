Trump sprach mit Chefs von IT-Konzernen

Im New Yorker Trump Tower werden weiter die Weichen für die künftige US-Politik gestellt: Gestern kam es zu einem mit Spannung erwarteten Treffen des künftigen US-Präsidenten Donald Trump mit dem Who’s who der US-IT-Branche.

Bei der ersten Tuchfühlung mit den aus dem Silicon Valley angereisten Konzernchefs verwies Trump auf seine Forderung, wieder verstärkt in den USA zu produzieren. Mit „ruft meine Leute an, ruft mich an“ ließ Trump in Anwesenheit seiner Kinder Ivanka, Donald Jr. und Eric die versammelte Runde dann auch wissen, dass es unter seiner Führung „keine formale Befehlskette“ gebe.

Mehr dazu „Ruft mich einfach an“