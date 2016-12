Waidhofen prüft und streicht Nebenwohnsitzer vor Wahl

In Waidhofen an der Ybbs wird am 29. Jänner 2017 ein neuer Gemeinderat gewählt. Wie der „Kurier“ berichtet, hat die FPÖ gegen 148 Nebenwohnsitzer ein Prüfverfahren angeregt, etwa 90 wurden aus dem Wählerverzeichnis gestrichen.

