Fußball: Stars schießen Real in Club-WM-Finale

Der Favorit steht im Finale der Club-WM in Japan. Real Madrid behielt heute im Halbfinale gegen den mexikanischen Vertreter America die Oberhand. Die Tore für den Champions-League-Sieger fielen jeweils in der Nachspielzeit durch die Torjäger Karim Benzema und Cristiano Ronaldo. Im Finale am Sonntag (11.30 Uhr, live in ORF Sport +) im Nissan-Stadion von Yokohama treffen die „Königlichen“ bei ihrer Jagd nach dem zweiten Titel somit auf die Lokalmatadore aus Kashima.

