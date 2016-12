Papst: „Krankenpflegerin rettete mir das Leben“

Papst Franziskus hat heute bei einem Treffen mit Krankenpflegern im Vatikan über einen Vorfall in seiner Jugend erzählt. Eine Krankenpflegerin habe ihm das Leben gerettet, als er mit 21 Jahren an einer schweren Lungenentzündung erkrankt war. „Niemand wusste, worunter ich litt“, so der Papst.

