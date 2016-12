ORF-Programmentgelt: Stiftungsrat beschließt Valorisierung

Das ORF-Programmentgelt wird mit Mai 2017 um 6,5 Prozent erhöht. Das hat der Stiftungsrat des ORF heute mit deutlicher Mehrheit beschlossen: 26 der 30 Stimmberechtigten - die Betriebsräte sind in dieser Frage nicht stimmberechtigt - stimmten dafür, drei dagegen, einer enthielt sich.

APA/Herbert Neubauer

Von dem, was ORF-Kunden an die GIS zahlen, gehen nur rund zwei Drittel auch tatsächlich an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Zum Programmentgelt kommen zehn Prozent Umsatzsteuer, Abgaben an den Bund (quasi eine Gerätesteuer sowie ein Kulturförderungsbeitrag) in der Höhe von zwei Euro und in sieben von neun Bundesländern eine Landesabgabe.

APA/Helmut Fohringer

Die ORF-Gebühren fallen dadurch je nach Bundesland unterschiedlich aus. Die Steirer zahlen ab Mai 26,73 Euro pro Monat und Haushalt, die Niederösterreicher und die Wiener 26,33 Euro und die Kärntner 26,03 Euro. In Salzburg hebt die GIS künftig 25,63 Euro ein, in Tirol 24,63 Euro und im Burgenland 23,73 Euro. In Oberösterreich und Vorarlberg sind es 20,93 Euro.

Auch Budget und Finanzplan durch

Das Budget 2017 wurde mit 30 Stimmen beschlossen, hier enthielten sich die fünf Belegschaftsvertreter. Der Finanzplan 2017 bis 2021, der empfindliche Einsparungen im Personalbereich vorsieht, erhielt ebenfalls 28 Stimmen, hier stimmten neben den Betriebsräten zwei weitere dagegen.

APA/Herbert Neubauer

„Kurswechsel vollzogen“

Der Vorsitzende des ORF-Finanzausschusses und Leiter des ÖVP-„Freundeskreises“, Thomas Zach, sah den von ihm eingeforderten „Kurswechsel vollzogen“. Das Monitoring des „Spar- und Strukturprogramms“ werde „Thema in jedem Finanzausschuss sein“. Die Differenz zu den ursprünglich anhand einer 7,7-prozentigen Gebührensteigerung budgetierten Einnahmen soll übrigens unter anderem beim Stellenplan 2017 eingebracht werden, der nicht ausgeweitet werde, wie Räte sagten.