Kontrollen an österreichisch-bayrischer Grenze gestartet

Seit heute Mittag sind bei den Autobahngrenzübergängen an der österreichisch-bayrischen Grenze 24 Stunden lang Kontrollen in Kraft. Zum Auftakt trafen sich auf dem Walserberg in Salzburg die Innenminister von Österreich und Bayern, Wolfgang Sobotka (ÖVP) und Joachim Herrmann (CSU).

Mehr dazu in oesterreich.ORF.at