Russland und NATO wollen wieder miteinander reden

Vertreter der 28 NATO-Staaten und Russlands wollen nach monatelanger Funkstille wieder zu Gesprächen zusammenkommen. Der NATO-Russland-Rat werde am Montag in Brüssel tagen, kündigte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg heute am Rande des EU-Gipfels in Brüssel an. Das Treffen werde auf Botschafterebene stattfinden.

Das wichtigste Forum für Gespräche zwischen beiden Seiten wurde zuletzt im Juli genutzt. Die Einberufung eines neues Treffens scheiterte bisher an Meinungsverschiedenheiten über die Tagesordnung.

Stoltenberg ging darauf nicht näher ein. Er sagte lediglich, man werde über Themen reden, die für die europäische Sicherheit wichtig seien. Eines davon sei der Ukraine-Konflikt.