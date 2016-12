Snowboard: Emotionale Erfolge für Meschik und Karl

Die österreichischen Alpinsnowboarder sind mit emotionalen Erfolgen in die Weltcup-Saison gestartet. Der Riesentorlauf am Donnerstag in Carezza in Italien brachte durch Ina Meschik und Benjamin Karl bei Damen und Herren jeweils einen ÖSV-Sieg. Meschik landete dabei in ihrem 72. Rennen ihren ersten Weltcup-Sieg überhaupt, für Karl war es der erste Erfolg seit fünf Jahren. Der Routinier hatte danach Tränen in den Augen.

