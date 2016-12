Gratis-App spioniert Kreditkarten aus

Um sensible Kreditkartendaten zu stehlen, braucht es nur ein Smartphone und eine kostenlose App aus dem Internet. Damit können Kreditkartennummer und Ablaufdatum ausgelesen werden, auch wenn die Karte in einer Handtasche steckt. Kriminelle nützen dazu Near Field Communication (NFC), die Technologie für bargeldloses Bezahlen, mit der Kreditkarten standardmäßig ausgestattet sind.

Mehr dazu in help.ORF.at