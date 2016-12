Kolumbiens FARC-Rebellen wollen Partei gründen

Nach dem Abschluss eines Friedensabkommens zwischen der kolumbianische Regierung und der linken Guerillaorganisation FARC haben die Rebellen eine politische Bewegung gegründet. Die Gruppe Voces de Paz (Stimmen des Friedens) sei heute beim Wahlamt registriert worden, teilte die FARC mit. Aus der Bewegung soll später eine politische Partei werden, sobald alle FARC-Kämpfer ihre Waffen niedergelegt haben.

Jeweils drei Mitglieder der Gruppe werden die Umsetzung des Friedensvertrags im Senat und in der Abgeordnetenkammer begleiten. Die sechs Beobachter sind keine aktiven Mitglieder der FARC. Die Rebellen befinden sich derzeit in Übergangszonen im ganzen Land, um ihre Waffen abzugeben und sich auf die Rückkehr ins zivile Leben vorzubereiten.

Die FARC-Guerilla will künftig politisch für ihre Ziele eintreten. Der Friedensvertrag sieht vor, dass den Rebellen in den kommenden zwei Legislaturperioden unabhängig vom Wahlergebnis fünf Sitze im Senat und in der Abgeordnetenkammer garantiert werden.