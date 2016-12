Heftige Wortgefechte bei letzter NR-Sitzung des Jahres

Alles andere als Weihnachtsfrieden herrschte Donnerstag gegen Ende der letzten Nationalratssitzung des Jahres. Der unabhängige Abgeordnete Marcus Franz und Grünen-Mandatar Dieter Brosz lieferten sich ein heftiges Wortgefecht über eine Anzeige von Brosz wegen eines Massenmails von Franz - und Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) und ÖVP-Klubobmann Reinhold Lopatka diskutierten heftig über die Restredezeit der Grünen.

Dennoch zog Bures in ihrer Abschiedsrede in „Gesamtbetrachtung am Ende des Jahres“ die „positive Bilanz“, dass die Zusammenarbeit im Haus vom Bemühen um eine konsensorientierte Arbeitsweise geprägt sei, und zollte den Klubobleuten und Abgeordneten „Respekt für den Einsatz, den Sie leisten, und ihr Engagement, das immer vom Bestreben getragen ist, unser Land voranzubringen“.

Das Jahr 2016 sei ein „Bewegendes“ gewesen, mit der Verabschiedung von Bundespräsident Heinz Fischer, der Wahl der ersten Rechnungshofpräsidentin, dem ersten U-Ausschuss nach neuen Regeln, einem Tag der Offenen Tür mit 15.000 Gästen und 129 Gesetzesbeschlüssen. Ausdrücklich dankte Bures der Parlamentsdirektion für die „umsichtige Führung dieses Hauses“.