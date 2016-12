Hohe Preise für Gitarren von großen Musikern

Ein Akustikgitarre des legendären Musikers Jimi Hendrix hat auf einer Auktion in London umgerechnet knapp 250.000 Euro erzielt. Der Sänger und Rockgitarrist hatte seine Instrumente auch schon mal mit der Zunge gespielt. Eine extra für den Megastar Prince gefertigte, schwarze Cloud-Gitarre fand für umgerechnet 104.500 Euro einen neuen Besitzer.

Das sei dreimal so viel wie erwartet, teilte das Auktionshaus Bonhams heute mit. Prince war im April mit 57 Jahren in den USA an einer Überdosis Schmerzmittel gestorben. Hendrix starb 1970 27-jährig nach übermäßigem Alkohol- und Schlaftablettenkonsum in London. Im Auktionshaus wurden Erinnerungsstücke aus dem Unterhaltungsbereich versteigert.