„Plan B“ und „Plan C“ ins Spiel gebracht

Die EU hält weiter am Flüchtlingsdeal mit der Türkei fest. Beim EU-Gipfel am Donnerstag haben die 28 Staats- und Regierungschefs ihre Verpflichtung zum Deal bekräftigt und die Unterstützung für die Staaten der Westbalkan-Route erneuert. Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan drohte dagegen mit alternativen Plänen, sollte die EU die Visafreiheit für türkische Staatsbürger doch nicht einführen. „Sollten Versprechen gebrochen werden, wird die Türkei ohne Zweifel einen Plan B und einen Plan C haben.“

Lesen Sie mehr …