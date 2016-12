Drei Frauen an der Spitze des UNO-Generalsekretariats

Der neue UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat drei Frauen für Führungspositionen bei der Weltorganisation ernannt. Die nigerianische Umweltministerin Amina Mohammed wird seine Kabinettschefin, wie Guterres gestern in New York bekanntgab.

Seine Stabschefin wird Maria Luiza Ribeiro Viotti, eine hochrangige Mitarbeiterin im brasilianischen Außenministerium. Die Südkoreanerin Kang Kyung Wha, bisher Vizechefin der UNO-Nothilfeprogramme, ernannte Guterres für den neugeschaffenen Posten als Sonderberaterin in politischen Angelegenheiten.

Der Portugiese Guterres wurde am Montag als Nachfolger des Südkoreaners Ban Ki Moon vereidigt und tritt das Amt am 1. Jänner an. Er hat die Gleichstellung von Frauen innerhalb der Vereinten Nationen als eine seiner Prioritäten genannt. Bisher wird nur ein Viertel der Führungspositionen bei der UNO von Frauen besetzt.