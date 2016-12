„Rogue One“: „Star Wars“ auf der dunklen Seite

Nach sieben Episoden der „Star Wars“-Saga wird nun eine neue Geschichte aus dem Kinouniversum erzählt. „Rogue One: A Star Wars Story“ ist eine in sich geschlossene Erzählung, losgelöst von der Geschichte um die Familie Luke Skywalkers - aber eingebettet in den Konflikt zwischen Imperium und Rebellen.

Mit realistisch wirkenden Spezialeffekten und düsterer als seine Vorgänger markiert der Film den Beginn einer neuen Ära von Geschichten in einer weit, weit entfernten Galaxie, die auch ohne Jedi-Ritter und Lichtschwerter den Originalfilmen um nichts nachstehen.

Mehr dazu in Spezialeffekte in Echtzeit