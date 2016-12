Evakuierung unterbrochen

Bei der am Donnerstag angelaufenen Evakuierung der zerstörten Bezirke im syrischen Aleppo haben laut türkischen Angaben schon fast 8.000 Zivilisten die Gebiete in mehreren Konvois verlassen. Zigtausende sitzen aber noch in der Stadt fest. Am Freitag wurde die Evakuierung zudem unterbrochen - die Hintergründe sind unklar, angeblich gab es Explosionen.

