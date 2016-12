US-Gericht entscheidet über Kompromiss in Dieselskandal

Die VW-Tochter Audi kann bei der Aufarbeitung der Abgasaffäre in den USA heute womöglich eine wichtige Hürde nehmen. Das Bezirksgericht in San Francisco will sich über den Stand der Verhandlungen mit den US-Behörden und Anwälten über die Nachrüstung und den Rückkauf von rund 85.000 Dieselfahrzeugen mit Dreilitermotoren von Audi unterrichten lassen.

Nachbesserungen bei 60.000 Fahrzeugen

Ende November hatte Richter Charles Breyer einen Termin verschoben, weil bis dahin noch keine Einigung gefunden war. In Grundzügen existiert ein Kompromiss mit den US-Behörden Insidern zufolge bereits.

Er soll das Angebot zum Rückkauf von knapp 20.000 älteren Dieselfahrzeugen und die Nachbesserung von rund 60.000 Wagen umfassen. Über einen Schadenersatz für Fahrzeuge wegen überhöhter Emissionen wurde zuletzt noch mit den Anwälten gerungen.

Das US-Gericht hatte bereits im Oktober eine Einigung für rund 475.000 Dieselautos mit Zweilitermotor mit einer illegalen Abschalteinrichtung abgesegnet, die den Konzern einschließlich Händlerentschädigungen bis zu 16,5 Mrd. Dollar (15,8 Mrd. Euro) kosten kann.

Einigung mit US-Justizministerium offen

Unklar ist noch, ob sich VW mit dem US-Justizministerium noch vor dem Regierungswechsel in Washington auf eine Strafzahlung für Verstöße gegen US-Umweltrecht einigen kann. Weltweit sind von dem Abgasskandal, der vor gut einem Jahr in den USA ans Licht kam, rund elf Millionen Dieselfahrzeuge betroffen.