Drozda kündigt Maßnahmen an

Der Druck auf Facebook, gegen Falschmeldungen und Hasspostings vorzugehen, steigt. Deutschland könnte das Soziale Netzwerk per Gesetz stärker in die Pflicht nehmen, Hasspostings schneller zu löschen, so der deutsche Justizminister Heiko Maas (SPD) bei einem Besuch in Wien. Gemeinsam mit Medienminister Thomas Drozda (SPÖ) forderte er, dass sich die EU stärker engagiert. Das Problem werde in Brüssel aber nicht erkannt, so Drozda. Er kündigte für Österreich ebenfalls Maßnahmen an.

Lesen Sie mehr …