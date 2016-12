Evakuierung von Ostaleppo offenbar unterbrochen

Nach Angaben aus Sicherheitskreisen des syrischen Regimes ist die Evakuierung der Metropole Aleppo unterbrochen worden. Es habe „Behinderungen“ gegeben, sagte ein syrischer Funktionär heute.

Laut einem Bericht des syrischen Staatssenders al-Ichbarija hätten die abziehenden Rebellen versucht, im Zuge der Evakuierung Gefangene mitzunehmen - und damit Auflagen für den kampflosen Abzug verletzt.

Die Evakuierungen hatten gestern begonnen und die Nacht über angedauert. Dabei dürfte es offenbar zu Beschuss gekommen sein. An der Straße, an der Busse Ostaleppo verließen, seien Explosionen zu hören gewesen, sagte eine an Ort und Stelle befindliche Person der Nachrichtenagentur Reuters.