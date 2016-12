Spar Österreich übernimmt alle Billa-Filialen in Kroatien

Die österreichische Lebensmittelhandelskette Spar forciert ihre Expansion in Kroatien und hat nun 62 Billa-Filialen und das Billa-Logistikzentrum in dem Land aufgekauft. REWE International trenne sich von ihren kroatischen Supermärkten und konzentriere sich dort auf den Drogeriefachhandel mit Bipa, teilte das Unternehmen, zu dem Billa gehört, heute mit.

Die Vereinbarung über die Veräußerung ist den Angaben zufolge bereits unterzeichnet. Die Übernahme sei am Mittwoch besiegelt worden. Über den Kaufpreis herrscht Stillschweigen. Mit der Transaktion übernimmt Spar auch alle insgesamt rund 1.900 Mitarbeiter. Das Filialnetz von Spar Kroatien wächst durch die Transaktion auf über 100 Standorte.

Kartellbehörden müssen noch zustimmen

Die Übergabe soll im Frühjahr 2017 erfolgen. Die Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden steht noch aus. Nach der Genehmigung sollen die kroatischen Billa-Filialen als Spar-Supermärkte weitergeführt werden.

Bipa ist seit 2007 in Kroatien vertreten und derzeit mit rund 500 Mitarbeitern in 90 Filialen aktiv. In den kommenden Jahren sollen weitere dazukommen.

REWE konnte Ziele nicht erreichen

„Unser strategisches Ziel ist es, in allen Ländern, in denen wir mit unseren Märkten präsent sind, eine Topmarktposition zu erreichen. Dies war für uns in Kroatien in der Vergangenheit trotz gezielter Investitionen nicht realisierbar und ist nach unserer aktuellen Einschätzung auch in absehbarer Zukunft nicht zu erreichen“, erklärte der Vorstandsvorsitzende der REWE International AG und Generalbevollmächtigte der REWE Group, Frank Hensel, in einer Aussendung.

Spar Hrvatska d.o.o. ist den Angaben zufolge eine 100-Prozent-Tochter der Spar Österreichische Warenhandels-AG. 2015 erzielten 17 Interspar-Hypermärkte und 35 Spar-Supermärkte einen Bruttoverkaufsumsatz von 365 Mio. Euro. Zum Jahreswechsel beschäftigte Spar Kroatien 2.753 Mitarbeiter.