Geburts- und Grabeskirche zu Weihnachten offen

Die beiden heiligsten Stätten des Christentums, die Geburtskirche und die Grabeskirche, werden dieses Weihnachten nur als Baustellen zugänglich sein. Gläubige sehen in der Erneuerung dieser wichtigen Symbole aber ein Zeichen für die Christen in aller Welt.

Die Geburtskirche in Bethlehem wird bereits seit September 2013 umfassend renoviert. Die Restaurierung der Grabkapelle in der Grabeskirche in Jerusalem hat im Mai 2016 begonnen.

