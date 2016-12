Kärnten plant Museum für prähistorische Pfahlbauten

Am Grunde des Keutschacher Sees in Kärnten liegt eine 6.000 Jahre alte Pfahlbausiedlung, nun soll sie für Besucher erlebbar werden. Schon im nächsten Jahr sind in einer ersten Phase drei Ausstellungsgebäude geplant.

