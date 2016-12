Denzel Washington kritisiert Oscar-Gewinnerauswahl

Denzel Washington sieht bei der Oscar-Verleihung Nachteile für afroamerikanische Schauspieler, er selbst habe sich davon aber nie entmutigen lassen.

Die Auswahl der Preisträger sei unfair, sagte er in der US-Sendung „60 Minutes“. „Na und? Soll man deshalb aufgeben?“, fragte der 61-Jährige in dem Interview, das am Sonntag ausgestrahlt werden soll. Sein simpler Ratschlag: „Gib einfach dein Bestes.“

Dass nicht alle dieselben Chancen hätten, den Filmpreis abzuräumen, hat Washington am eigenen Leib erfahren. „Ich war auch einmal der Typ, dessen Name beim Oscar nicht genannt wurde, als alle dachten, dass sie ihn nennen würden“, sagte Washington. Er war bisher sechsmal für den Academy Award nominiert, zweimal gewann er ihn.

Washingtons aktueller Film „Fences“, an dem er als Hauptdarsteller und Regisseur mitwirkte, gilt als Anwärter auf einen Oscar im neuen Jahr. 2016 hatten zahlreiche Prominente unter dem Schlagwort „#OscarsSoWhite“ zum Boykott der Oscars aufgerufen, da ausschließlich hellhäutige Schauspieler für die Preise nominiert waren.