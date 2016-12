Österreich bekommt erste industrielle Algenerzeugung

Das niederösterreichische Unternehmen ecoduna, ein Erzeuger von Algen, wird in Bruck an der Leitha die erste industrielle Algenproduktion in Österreich aufbauen. Heute erfolgte der Spatenstich für die 15-Millionen-Euro-Investition.

