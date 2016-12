Medien: Hunderte junge Turner in USA missbraucht

In den USA sollen laut einem Medienbericht mehrere hundert junge Turner in den vergangenen zwei Jahrzehnten sexuell missbraucht worden sein. Das berichtete die Zeitung „Indystar“ in Zusammenarbeit mit „USA Today“ heute auf Grundlage von Polizei- und Gerichtsakten. Die genaue Zahl der Mädchen und Burschen bleibt unklar. Es soll um Kinder aus allen Teilen der USA gehen.

Die Fälle im US-Turnen sind in diesen Wochen der zweite große Missbrauchsskandal im Sport. Im November wurde der britische Fußball durch einen Missbrauchsskandal erschüttert, auch dort sind mehrere hundert Jugendliche betroffen.

Der „Indystar“ schreibt, Täter seien Betreuer, Trainer und Turnstätteninhaber. Viele Taten seien auch von Offiziellen vertuscht worden. Aufgeflogene Trainer seien versetzt und nicht entlassen worden. Ein übergreifendes System zur Erfassung solcher Taten habe es nicht gegeben.

Opfer: Hinweise wurden nicht ernst genommen

Die Zeitung berichtete unter anderem von der sexuellen Belästigung einer Zwölfjährigen durch ihren Olympiatrainer, von Nacktfotos erst sechsjähriger Buben und regelmäßigem Sex mit einer Minderjährigen. In dem Bericht äußern sich auch Turnerinnen zu früherem Missbrauch. Viele sagen, ihre entsprechenden Hinweise seien damals nicht ernst genommen worden.

In einer Reaktion auf den umfassenden Bericht äußerte sich der US-Turnverband nur unkonkret: „Für USA Gymnastics ist nichts wichtiger als der Schutz der Athleten, der eine anhaltende Wachsamkeit eines jeden Einzelnen erfordert: von Trainern, Athleten, Eltern, Betreuern und Offiziellen.“