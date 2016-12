Belgiens Atommüll wird nicht mehr abtransportiert

In den belgischen Atomanlagen Tihange und Doel sammelt sich der Atommüll an. Die staatliche Stelle ONDRAF, die in Belgien für den Umgang mit atomaren Abfällen zuständig ist, nimmt Engie Electrabel keinen Müll mehr ab, wie die Nachrichtenagentur Belga heute unter Berufung auf Electrabel, ONDRAF und die Atomaufsicht AFCN berichtete.

APA/AFP/Emmanuel Dunand

Grund sind Beanstandungen von ONDRAF bei einer Betriebsprüfung. Die Behörde zog deswegen vor einem Jahr eine Genehmigung für Engie Electrabel zurück. Dabei ging es dem Bericht zufolge um Methoden zur Einstufung radioaktiven Mülls. Die laufende Prüfung soll noch mehrere Monate dauern.