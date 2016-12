Nordische Kombi: ÖSV-Athleten vor Ramsau optimistisch

Der Weltcup der nordischen Kombinierer macht am Wochenende in Ramsau am Dachstein Station. Obwohl man seit vier Jahren auf einen Podestplatz bei den Heimrennen in der Steiermark wartet, gibt man sich beim ÖSV zuversichtlich. „Wir sind gut dabei und können uns in Ramsau besser schlagen als in den Vorjahren“, sagte Cheftrainer Christoph Eugen.

