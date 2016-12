Fußball: Hoffenheim erwartet Dortmunder Sturmlauf

Ausgerechnet beim ungeschlagenen Vierten 1899 Hoffenheim will der Sechste Borussia Dortmund in der 15. Runde der deutschen Bundesliga seinen Auswärtsfluch beenden. Der Vizemeister schwächelte in dieser Hinrunde regelmäßig nach den Champions-League-Auftritten. Jetzt aber konnte Coach Thomas Tuchel ein paar Tage in Ruhe trainieren und hofft trotz Personalsorgen auf einen guten Auftritt.

