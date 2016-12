Gegenseitige Schuldzuweisungen

Inmitten gegenseitiger Schuldzuweisungen der einzelnen Kriegsparteien ist die erst am Vortag begonnene Evakuierung von Ostaleppo seit Freitag bereits wieder unterbrochen. Nach den Worten von syrischen Regimegegnern sollen noch Tausende Menschen in den Ruinen der syrischen Stadt ausharren. Berichtet wird von etlichen „Gestrandeten“, die vergeblich auf eine Rückkehr der Busse warteten, mit denen zuvor mehrere tausend Menschen entweder in den Westteil der Stadt bzw. in die von Rebellen kontrollierten Gebiete rund um die Stadt Idlib gebracht wurden.

Lesen Sie mehr …