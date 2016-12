Italien könnte Monte dei Paschi 900 Mio. zuschießen

Die italienische Krisenbank Monte dei Paschi di Siena (MPS) nimmt einen letzten Anlauf zu einer Rettung ohne Staatshilfen. Seit heute können institutionelle Investoren und nun auch Privatanleger von der Traditionsbank ausgegebene Anleihen in Aktien tauschen. Das Angebot ist bis Mittwoch befristet, danach will die Bank eine Kapitalerhöhung starten.

Insgesamt braucht die älteste Bank der Welt bis zum 31. Dezember fünf Mrd. Euro frisches Kapital, sonst droht ihr die Abwicklung. Die Regierung in Rom hat signalisiert, Monte dei Paschi notfalls mit Staatsgeld davor zu bewahren. Doch in diesem Fall müssten nach den EU-Regularien auch Privatanleger zur Kasse gebeten werden. Ein Insider sagte der Nachrichtenagentur Reuters, der Staat würde in diesem Fall rund 900 Millionen frisches Kapital bereitstellen.

Daneben würden nachrangige Anleihen im Volumen von 4,1 Mrd. Euro zwangsweise in Aktien getauscht. Monte dei Paschi hatte eigene Anleihen im Volumen von 2,1 Mrd. Euro an 40.000 private Anleger verkauft. Italien verhandle noch mit der EU-Kommission, ob diese bei einer Rettung durch den Staat für ihre zu erwartenden Verluste entschädigt werden könnten, sagte der Insider.

Die Bank selbst warnte ihre Investoren, dass sie bei einer staatlichen Lösung mit schlechteren Konditionen zu rechnen hätten als bei dem freiwilligen Umtausch in Aktien.