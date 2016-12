Kuba will Schulden bei Tschechien mit Rum abzahlen

Kuba hat Tschechien angeboten, jahrzehntealte Schulden auch in Rum statt in Euro oder Dollar zurückzuzahlen. Das bestätigte das Finanzministerium in Prag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die bilateralen Verhandlungen über Anerkennung und Begleichung der noch aus der Zeit der ehemaligen Tschechoslowakei stammenden Schulden hätten 2015 begonnen und seien noch immer im Laufen, teilte Ministeriumssprecher Michal Zurovec mit.

Allein schon die Höhe der Schulden festzustellen, sei ein Problem, da sie in realsozialistischer Zeit zum Teil in nicht konvertibler Währung gerechnet wurde.

Kuba habe nun Warenlieferungen statt Geldzahlungen als Lösungsmöglichkeit angeboten und bereits eine Liste von infrage kommenden Waren vorgelegt. Darunter befänden sich verschiedene Rummarken sowie Medikamente. Die tschechische Seite wolle aber in weiteren Verhandlungen erreichen, dass zumindest ein Teil der Schulden in Geld beglichen werde, erklärte Zurovec.