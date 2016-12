IHS-Chef Kocher zur Wirtschaftsprognose

Die Prognosen der beiden Wirtschafts-Forschungsinstitute IHS und WIFO für 2017 sind optimistisch, allerdings wird die Arbeitslosigkeit hoch bleiben. IHS-Chef Martin Kocher ist live im ZIB2-Studio.

Aleppo – Schaltung mit CNN-Reporter

Die Lage in Ost-Aleppo ist nach der Einnahme durch die Assad-Truppen weiter unübersichtlich. In der ZIB2 ein Interview mit dem CNN-Reporter Fred Pleitgen, der bis vor wenigen Tagen in Aleppo war.

Schweiz gibt gegenüber EU nach

In einer Volksabstimmung haben sich die Schweizer mehrheitlich für Obergrenzen für EU-Ausländer ausgesprochen. Doch das Parlament hat lediglich einen erschwerten Zugang zum Arbeitsmarkt beschlossen. Über die Hintergründe informiert Raphaela Stefandl.

Pressekonferenz von Obama

Mit Spannung wurde der letzte Auftritt von US-Präsident Obama vor Journalisten vor Weihnachten erwartet. Zuletzt hatte er Vergeltung für russische Hackerangriffe während des US-Präsidentschaftswahlkampfs angekündigt.

Mathematiker und Physiker über den Glauben

Der Mathematiker Rudolf Taschner hat ein Buch mit dem Titel „Woran glauben?“ geschrieben. Am Abend diskutiert er darüber mit dem Physiker Werner Gruber. Florian Petautschnig berichtet.

