VW bereit zu Umweltentschädigung bei Dreilitermotoren

Volkswagen hat im Ringen um den Vergleich zu den rund 80.000 Fahrzeugen mit Dreilitermotoren von Audi in den USA angeblich einen weiteren Punkt abgehakt. Der Konzern sei bereit zu einer Zahlung von mehr als 200 Mio. Dollar (192 Mio. Euro) zum Ausgleich der übermäßigen Stickoxidemissionen durch die betroffenen Dieselautos, wie ein Insider der Nachrichtenagentur Reuters heute sagte.

Diese Summe käme zu den 2,7 Mrd. Dollar hinzu, die VW im ersten großen Vergleichspaket für 475.000 Wagen mit Zweilitermotoren an Zahlungen für Umweltfonds zusagen musste. Die Anhörung am Bezirksgericht in San Francisco lässt unterdessen weiter auf sich warten, da die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen waren. Bezirksrichter Charles Breyer vertagte den Termin auf 23.00 Uhr (MEZ).

Mitte November gab es Insidern zufolge bereits einen Kompromiss über den Rückkauf von etwa 20.000 älteren Fahrzeugen und die Nachbesserung von rund 60.000 Wagen. Der größte Brocken - die Entschädigung der Kunden - steht noch aus. Bei den Zweilitermotoren fallen für den Vergleich für den Wolfsburger Konzern in den USA bis zu 16,5 Mrd. Dollar an.