UNO-Chef Ban erwägt politische Rolle in Südkorea

Der scheidende UNO-Generalsekretär Ban Ki Moon erwägt nach dem Ende seiner Amtszeit eine politische Rolle in seinem Heimatland Südkorea. „Ich werde zurück nach Korea gehen und versuchen, so viele Menschen wie möglich zu treffen“, sagte Ban bei seiner letzten Pressekonferenz als UNO-Chef heute in New York.

„Ich werde ernsthaft darüber nachdenken, was ich wie am besten für mein Land tun kann.“ Die politische Situation in Südkorea, wo das Parlament vor einer Woche mit großer Mehrheit für die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Präsidentin Park Geun Hye gestimmt hatte, sei „sehr, sehr schwierig“.