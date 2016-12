Zwei Mädchen sterben bei Brand in Innsbruck

Zwei Mädchen im Alter von vier und sieben Jahren sind in der Nacht auf heute bei einem Wohnungsbrand in der Tiroler Landeshauptstadt ums Leben gekommen. Das Feuer brach aus unbekannter Ursache offenbar im Kinderzimmer aus, es stand beim Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand.

