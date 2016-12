Rebellen: Neuer Plan zur Evakuierung von Ostaleppo

In Syrien gibt es nach Rebellenangaben eine neue Vereinbarung zur Evakuierung der von Aufständischen kontrollierten Teile Ostaleppos. Der Rebellenvertreter Al-Faruk Abu Bakr sagte heute dem Nachrichtensender Al-Arabija al-Hadath, die Kriegsparteien hätten sich darauf geeinigt, dass auch zwei von Aufständischen eingekesselte Schiitendörfer evakuiert werden. Das hatten regierungsfreundliche Milizen gefordert. Ein Vertreter der Führung in Damaskus bestätigte, dass die Evakuierung fortgesetzt werden soll.

Nach Angaben von Abu Bakr sollen zudem aus zwei Städten nahe der Grenze zum Libanon, die von regierungsnahen Kämpfern belagert werden, Verletzte evakuiert werden. Ferner umfasse die Vereinbarung auch die komplette Evakuierung der von Rebellen gehaltenen Gebiete in Ostaleppo. Diese war gestern vorerst abgebrochen worden.

Weder von der syrischen Regierung noch von der sie unterstützenden Militärallianz waren zunächst Stellungnahmen zu erhalten.

„Noch Tausende in der Stadt“

Nach den Worten von syrischen Regimegegnern sollen noch Tausende Menschen in den Ruinen der syrischen Stadt ausharren. Berichtet wird von etlichen „Gestrandeten“, die vergeblich auf eine Rückkehr der Busse warteten, mit denen zuvor mehrere tausend Menschen entweder in den Westteil der Stadt bzw. in die von Rebellen kontrollierten Gebiete rund um die Stadt Idlib gebracht wurden.

