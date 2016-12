Fußball: Auf Leipzig wartet „Woche der Wahrheit“

Der Jahresendspurt in Deutschland verspricht noch einmal enorme Spannung und Brisanz. Im Duell um Platz eins kündigt sich dabei ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Bayern München und RB Leipzig an. Bevor sich die beiden Clubs am Mittwoch im direkten Duell gegenüberstehen, entscheidet sich am Wochenende, wer als Spitzenreiter in das Gipfeltreffen geht.

Vor allem die Leipziger sind dabei gefordert. Vor dem Gastspiel in München bekommen es die „Bullen“ mit der Hertha zu tun. „Das ist die Woche der Wahrheit“, sagte Coach Ralph Hasenhüttl.

Mehr dazu in sport.ORF.at