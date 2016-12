Schweres Erdbeben im Südpazifik - Tsunami-Warnung

Vor der Küste von Papua-Neuguinea im Südpazifik hat sich ein schweres Erdbeben ereignet. Der Erdstoß heute hatte nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS und des Geoforschungszentrums Potsdam eine Stärke von 7,9.

APA/ORF.at

Gefährliche Tsunamis möglich

Das Erdbeben wurde nach Angaben des Pacific Tsunami Warning Centers (PTWC) in 73 Kilometern Tiefe in der New Ireland Region in Papua Neuguinea, 157 Kilometer östlich von Rabaul registriert. Das PTWC sagte, dass gefährliche Tsunamis in den nächsten drei Stunden Papua-Neuguinea, Indonesien, die Solomon-Inseln, Pohnpei, Chuuk, Nauru, Kosrae und Vanuatu erreichen könnten. Eine Tsunami-Warnung für Neuseeland wurde zurückgezogen.

Entlang der Küste Papua-Neuguineas seien Wellen mit bis zu zwei Meter Höhe möglich, so die ZAMG unter Berufung auf das PTWC.