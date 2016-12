Mindestens zwei Tote bei Brand in Slum von Kolkata

Bei einem Feuer in einem Slum in der ostindischen Millionenstadt Kolkata (Kalkutta) sind heute mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Mehrere hundert wurden obdachlos, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr war in dem Armenviertel Belagachia im Norden der Stadt am Ganges mit 16 Fahrzeugen im Einsatz, um das Feuer zu löschen.

Reuters/Rupak De Chowdhuri

„Es war ein größeres Feuer. Zwei Slumbewohner wurden getötet, und ungefähr drei Dutzend Hütten sind niedergebrannt“, sagte ein Polizeisprecher am Telefon. Die Brandursache sei noch nicht bekannt, vermutlich sei ein Kochgaszylinder explodiert. In Indiens Slums, wo elektrische Leitungen wild verlegt werden und auf offenen Feuern zwischen Müll und Plastik gekocht wird, kommt es oft zu Bränden.